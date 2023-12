KION GROUP Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Kion wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Äußerungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene wird daher als "Gut" eingestuft. Zusätzlich wurden 2 "Gut"- und 0 "Schlecht"-Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Kion beträgt 21,77, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 liegt bei 32,09, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Gut".

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Maschinen) wird Kion als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,24 liegt 45 Prozent unter dem Branchen-KGV von 31,07. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in Bezug auf Kion. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Stimmung und einer "Schlecht"-Note für das langfristige Stimmungsbild der Aktie von Kion.

