KION GROUP Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Kion liegt bei 44,53 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 41,69 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich also eine "neutral"-Gesamteinschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" übertrifft Kion mit einer Rendite von 9,19 Prozent die Konkurrenz um mehr als 5 Prozent. Die "Maschinen"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 4,01 Prozent, wobei Kion mit 5,18 Prozent erneut deutlich darüber liegt. Diese gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kion liegt bei 18,63 und ist somit 40 Prozent niedriger als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Maschinen" (31,17). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was aus fundamentaler Perspektive zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich ein positives Bild. Die Aktie verzeichnet eine mittlere Diskussionsintensität, während die Rate der Stimmungsänderung positiv ist, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtbewertung von "Gut" für Kion in diesem Punkt.