KION GROUP Aktie: Ruhe bewahren!

Das Unternehmen Kion wird aufgrund verschiedener Kriterien analysiert. Zunächst wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, welches mit einem Wert von 21,51 unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie vergleichsweise günstig ist.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat Kion in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +9,96 Prozent im Vergleich zur "Maschinen"-Branche und eine Überperformance von 10,06 Prozent im Vergleich zum "Industrie"-Sektor erzielt. Diese positiven Entwicklungen führen zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie derzeit +6,42 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und +16,89 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage liegt. Daraus ergibt sich eine insgesamt positive Einschätzung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage festgestellt werden. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen registriert.

Basierend auf diesen verschiedenen Kriterien erhält Kion insgesamt gute Bewertungen in den fundamentalen, Kursvergleichs-, technischen und sentimentalen Kategorien.