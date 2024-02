KION GROUP Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Kion liegt bei 21,51 und damit unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Maschinen". Dieser Wert bedeutet einen Abstand von 34 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche, das bei 32 liegt. Aufgrund des relativ niedrigen KGVs kann die Aktie als preisgünstig angesehen werden und erhält daher eine positive Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Kion bei 41,8 EUR und damit +6,42 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristig positiven Einschätzung. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Aktie jedoch mit +16,89 Prozent über dem GD200, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt.

Im Branchenvergleich hat Kion in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,73 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +9,96 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Kion um 10,06 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Kion liegt bei 47,12, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 41 eine neutrale Situation an. Insgesamt erhält die Aktie daher eine neutrale Einstufung in dieser Kategorie.