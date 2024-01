KION GROUP Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

Kion Aktie: Branchenvergleich, Anlegerstimmung, Dividende und Relative Strength Index

Der Aktienkurs von Kion hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 21,66 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +14,87 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 6,79 Prozent gestiegen. Auch im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite im letzten Jahr bei 5,87 Prozent, wobei Kion um 15,79 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Kion ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Kion eingestellt waren. In den Gesprächen wurden an drei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert, ohne negative Diskussionen zu verzeichnen. An zwei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Kion daher eine "Gut"-Einschätzung. Darüber hinaus gab es ein Handelssignal auf der Basis historischer Berechnungen (1 mal "Gut", 0 mal "Schlecht"). Da mehr Kauf- als Verkaufssignale zu verzeichnen waren, liegt für dieses Kriterium eine "Gut"-Bewertung vor. Insgesamt erhält Kion von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Kion aktuell mit 0,56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die "Maschinen"-Branche weist hingegen einen Wert von 3,16 auf, was eine Differenz von -2,61 Prozent zur Kion-Aktie ergibt. Aufgrund dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Abschließend lässt sich sagen, dass der Relative Strength-Index (RSI) von Kion mit einer Ausprägung von 36,45 eine Einstufung als "Neutral" erhält. Der RSI25 beläuft sich auf 30,51, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Neutral" für die Kion Aktie.

