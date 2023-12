KION GROUP Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

Die Kion-Aktie hat sich in den vergangenen Wochen positiv entwickelt, sowohl aus technischer Sicht als auch aus Sicht der Anleger-Stimmung. Der aktuelle Kurs von 38,69 EUR liegt 15,49 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auch über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Aktie mit einer Distanz von +11,37 Prozent zum GD200 im positiven Bereich. Insgesamt wird die Aktie also charttechnisch als "Gut" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist ebenfalls positiv, wie eine Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen der letzten zwei Wochen zeigt. Die mehrheitlich neutralen Themen, die diskutiert wurden, und die Berechnung von 2 "Gut"- und 0 "Schlecht"-Signalen führen zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anleger-Stimmung.

Allerdings schüttet Kion aktuell niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite der Kion-Aktie mit 21,66 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 5,46 Prozent. Auch hier wird die Aktie positiv bewertet und erhält ein "Gut"-Rating.

Insgesamt zeigt sich also eine positive Entwicklung der Kion-Aktie sowohl aus technischer als auch aus Anleger-Sicht, allerdings mit einer eher negativen Dividendenpolitik im Vergleich zur Branche.

