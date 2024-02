KION GROUP Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Kion ist im Vergleich zum Durchschnitt in der Maschinenbranche unserer Meinung nach unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 21,51, was einem Abstand von 33 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 32,15 entspricht. Auf dieser grundlegenden Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt hauptsächlich positive Meinungen zur Aktie von Kion veröffentlicht, weshalb insgesamt eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung vorliegt.

Die Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz lassen Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Kion konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht mit "Schlecht" bewertet wird. Zudem wurde in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen, was zu einem insgesgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat Kion in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,73 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Maschinenbranche im Durchschnitt nur um 6,12 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +6,61 Prozent für Kion. Auch im Vergleich zum Industrie-Sektor hat Kion mit einer Rendite von 7,98 Prozent überdurchschnittlich abgeschnitten. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.