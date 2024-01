KION GROUP Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Aktivität im Netz bezüglich Kion eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher als "Neutral" eingestuft werden kann. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf einen neutralen Wert hin. Insgesamt ergibt sich für Kion in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Kion 0,52 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 1,49 Prozent liegt. Daher erhält Kion eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Kion-Aktie am letzten Handelstag bei 39,86 EUR lag, was einem Unterschied von +13,11 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 35,24 EUR entspricht. Daher erhält die Kion-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 35,9 EUR über dem gleitenden Durchschnitt (+11,03 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt bekommt Kion also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Schließlich zeigt die fundamentale Analyse, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kion bei 18,63 liegt, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 31,4. Dadurch wird Kion als "Gut"-Empfehlung eingestuft.