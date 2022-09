KION-Aktie -24%: Nach dem brutalen Absturz kaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

Zu den größten Verlierern am deutschen Aktienmarkt zählt heute das Papier der KION Group (WKN: KGX888). Nach einer Gewinnwarnung bricht die Aktie um fast -25% auf 25,53 € ein. Solche Abstürze locken natürlich immer Schnäppchenjäger an – winkt hier eine gute Kaufgelegenheit?

Die Kion Group bietet Gabelstapler, Lagertechnik und damit verbundene Dienstleistungen sowie Lieferketten-Lösungen an. Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main ist nach Toyota Material Handling der weltweit zweitgrößte ...





