KIA Motors Aktie: Was wird das noch werden?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Kia heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 3,85 Punkten, was darauf hindeutet, dass Kia überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 21,4, was ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Gut"-Rating. Zusammen erhält das Kia-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Kia hat in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Aktivität gezeigt. Daher erhält Kia für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Kia somit als "Neutral"-Wert eingeschätzt.

Die Diskussionen rund um Kia auf Plattformen der sozialen Medien deuten auf eine Zunahme der negativen Meinungen in den letzten beiden Wochen hin. Darüber hinaus wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist, bezogen auf die Anlegerstimmung.

Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Kia liegt mit einer Dividendenrendite von 4,2 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt (2,08 Prozent in der "Automobile"-Branche), was zu einer positiven Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie führt.