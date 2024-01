KHeochem Aktie: Das war abzusehen!

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von Kh Neochem von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt also eine "Neutral"-Einstufung.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Kh Neochem zeigte interessante Ausprägungen bei dieser Analyse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Daher ergibt sich auch hier eine "Neutral"-Einschätzung.

Bei der technischen Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) aktuell einen Wert von 46,25, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch die Ausdehnung der relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 57, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie bedeutet. Insgesamt ergibt sich also für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass die Kh Neochem-Aktie weder in einem klaren Auf- noch Abwärtstrend liegt. Der gleitende Durchschnitt sowohl für die letzten 200 Handelstage als auch für die letzten 50 Tage ergibt eine ähnliche Bewertung - nämlich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt kann also zusammengefasst werden, dass die Anleger-Stimmung, die Diskussionsintensität, die Rate der Stimmungsänderung, der Relative Strength-Index und die trendfolgenden Indikatoren allesamt auf eine "Neutral"-Einstufung für die Kh Neochem-Aktie hindeuten.