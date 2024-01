KHeochem Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die Kh Neochem-Aktie beträgt 35, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 47,71 keine überkauften oder überverkauften Verhältnisse, weshalb die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen und somit neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Kh Neochem wurde langfristig eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum kaum verändert. Dies führt zu einer Gesamtbewertung "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf das Unternehmen Kh Neochem in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch das Anleger-Sentiment wird daher mit einer "Neutral"-Einschätzung bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Kh Neochem-Aktie auf Basis der letzten 200 Handelstage ein Durchschnitt von 2292,02 JPY für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 2308 JPY (+0,7 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl in Bezug auf den 200-Tages-Durchschnitt als auch den 50-Tages-Durchschnitt erhält die Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs, des Sentiments und Buzz sowie der technischen Analyse ein "Neutral"-Rating für die Kh Neochem-Aktie.