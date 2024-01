KHeochem Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Sarama Resources":

Die technische Analyse zeigt, dass Kh Neochem derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 2292,02 JPY, während der Aktienkurs bei 2308 JPY liegt, was einer Abweichung von +0,7 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 2274,56 JPY, was einer Abweichung von +1,47 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen neutral waren. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Kh Neochem in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Kh Neochem weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 35,23 Punkten und der 25-Tage-RSI bei 47,71 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird Kh Neochem auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und des RSI als "Neutral" eingestuft.