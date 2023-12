KHeochem Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die charttechnische Entwicklung der Kh Neochem-Aktie wurde mithilfe des gleitenden Durchschnitts betrachtet, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 2309,47 JPY. Dies liegt nahe dem letzten Schlusskurs von 2233 JPY, was einem Unterschied von -3,31 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Entwicklung wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (2266,42 JPY) weist einen ähnlichen Abstand zum letzten Schlusskurs (-1,47 Prozent) auf, wodurch auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält die Kh Neochem-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Kh Neochem liegt bei 58,33, was als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 53, was ebenfalls als eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und daher ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso führte die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zu einem "Neutral"-Rating.

Insgesamt erhält die Kh Neochem-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der technischen Analyse, Anlegerstimmung, Relative Strength Index und Sentiment und Buzz.