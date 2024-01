KHD Humboldt Wedag International Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Derzeit wird die Khd Humboldt Wedag Vermoegensverwaltungs-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 9,12 EUR, während der Aktienkurs bei 7,2 EUR um -21,05 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Bewertung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 7,36 EUR, was einer Abweichung des Aktienkurses um -2,17 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet, da keine Auffälligkeiten in der Diskussion oder der Anzahl der Beiträge registriert wurden.

Die Dividendenrendite der Khd Humboldt Wedag Vermoegensverwaltungs-Aktie liegt bei 0 Prozent, was 3,16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Maschinenbranche liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Mit einem Wert von 13,54 ist die Aktie deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der Maschinenbranche, welcher bei 31,55 liegt. Dies führt zu einer Unterbewertung um 57 Prozent und somit wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.