KHD Humboldt Wedag International Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Die Khd Humboldt Wedag Vermoegensverwaltungs-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 8,45 EUR, während der Kurs der Aktie bei 7,2 EUR liegt, was einer Abweichung von -14,79 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 7,2 EUR führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Khd Humboldt Wedag Vermoegensverwaltungs-Aktie wird bei einem Niveau von 50 als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 50 und führt zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividende schüttet die Khd Humboldt Wedag Vermoegensverwaltungs-Aktie derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Maschinenindustrie. Aufgrund dieses Unterschieds von 3,11 Prozentpunkten wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Khd Humboldt Wedag Vermoegensverwaltungs- in den sozialen Medien und Diskussionsforen wird insgesamt als neutral bewertet. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen angesprochen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.