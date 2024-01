KHD Humboldt Wedag Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, weshalb wir diesen Punkt als "Neutral" bewerten. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Khd Humboldt Wedag-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,7 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,85 EUR liegt, was einer positiven Abweichung von +8,82 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Im fundamentalen Bereich liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Khd Humboldt Wedag mit 31,4 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (31,53), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der Dividendenrendite schneidet die Aktie mit 0 Prozent im Vergleich zur Branchendurchschnitt von 3,17 Prozent schlecht ab und erhält daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht eher ein unrentables Investment ist.