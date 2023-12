KHC Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

In den letzten Wochen konnte bei Khc keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies bedeutet, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien weder eine besonders positive noch negative Tendenz gegenüber Khc hat. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Stimmung ein "Neutral"-Rating. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Beim 7-Tage-RSI liegt Khc bei 58,82 Punkten und damit weder im überkauften noch im überverkauften Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI25 von 51,39 Punkten weist darauf hin, dass Khc weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um Khc wider. In den letzten Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert, was zu einer Einschätzung des Unternehmens als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +5,27 Prozent beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Khc-Aktie der letzten 200 Handelstage im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch nur eine Abweichung von +0,41 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ebenfalls ein "Gut"-Rating.