KHC Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Investoren: Die Stimmung rund um die Aktie von Khc wurde in den letzten zwei Wochen hauptsächlich von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in diesem Zeitraum mit diesem Wert beschäftigt haben. Die Diskussionen rund um die Aktie waren überwiegend neutral, weshalb die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft wird.

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Khc in den sozialen Medien. Es gab weder eine übermäßig positive noch negative Verschiebung in den Diskussionen, weshalb die Redaktion die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass Khc im Moment weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch ignoriert wird. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Basierend auf diesem RSI wird Khc derzeit mit dem Wert 26,67 als überverkauft eingestuft, was als "Gut" signalisiert wird. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung von "Gut".

Technische Analyse: Die trendfolgenden Indikatoren zeigen an, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Khc-Aktie beträgt aktuell 680,83 JPY, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 720 JPY liegt und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 713,44 JPY, was nahe dem letzten Schlusskurs von 720 JPY liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Khc auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.