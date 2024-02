KHC Aktie: Die Bären zittern!

Bei der Bewertung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren wie Umsatz und Gewinn eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Kommunikation im Netz. Die Aktie von Khc zeigt in diesem Bereich eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Khc mit 749 JPY momentan +1,63 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung. Über die letzten 200 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch eine positive Einschätzung, da die Distanz zum GD200 bei +7,21 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Für Khc wird ein 7-Tage-RSI von 72,73 Punkten festgestellt, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einer negativen Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Werte und führt zu einer neutralen Bewertung.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken bezüglich Khc war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Aktie von Khc, aufgrund sowohl weicher als auch harter Faktoren.