KHC Aktie: Alles völlig egal!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Khc liegt bei 65,22 und wird daher als "Neutral" eingestuft, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 44, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Khc derzeit bei 677,82 JPY liegt, während die Aktie selbst bei 719 JPY notiert. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +6,08 Prozent liegt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 712,44 JPY, was die Aktie aus dieser Perspektive als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Die Stimmung und der Buzz im Internet können die Meinungen zu Aktien verstärken oder sogar verändern. Für Khc wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Khc in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.