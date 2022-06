KGV 8, Dividendenrendite 7,7 %: Die Top-Value-Wette?

Eine Top-Value-Wette mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8 und einer Dividendenrendite von 7,7 %? Natürlich, das kann nur Medical Properties (WKN: A0ETK5) sein. Ist es auch. Wobei sich die Frage stellt, warum sich die fundamentale Bewertung so signifikant verschlechtert hat.

Im Endeffekt liegt das primär am steigenden Aktienkurs. Der Real Estate Investment Trust ist inzwischen um 35 % seit dem Rekordhoch eingebrochen.

Aber ist der REIT Medical Properties eine Top-Value-Wette? Blicken wir auf die Ausgangslage. Und natürlich darauf, woher das KGV von 8 mit 7,7 % Dividendenrendite eigentlich kommt.

KGV 8, 7,7 % Dividendenrendite: Top-Value-Wette?

Um es gemessen an den fundamentalen Kennzahlen kurz zu machen: Medical Properties wies zuletzt Funds from Operations je Aktie in Höhe von 0,47 US-Dollar aus. Das heißt, dass das KGV (K-FFO-V, um genau zu sein) beim aktuellen Aktienkurs von 15,05 US-Dollar bei 8 liegt. Gemessen an einer Dividende von 0,29 US-Dollar je Aktie erhalten wir 7,7 % Dividendenrendite. Eigentlich ziemlich einfach.

Wir können auf eine Top-Value-Wette blicken, die zumindest ein attraktives Ausschüttungsverhältnis besitzt. Mit einem Wert von ca. 61,7 % ist dieser Wert wirklich moderat. Es gäbe daher einen Sicherheitspuffer, wenn sich das Marktumfeld eintrübt. Wobei dieses Risiko womöglich nicht nur theoretisch besteht, sondern auch in der Praxis ein mögliches Setting ist.

Medical Properties hat in der Vergangenheit viel seines Wachstums mit Fremdmitteln finanziert. Deshalb ist die Nettoverschuldung auf 11,2 Mrd. US-Dollar gestiegen. Nicht wenig, zugegebenermaßen. Insofern sollte es Priorität haben, dass das Management in den kommenden Jahren die eigene Fremdmittel-Basis reduziert, um eine teurere Neuverschuldung zu vermeiden.

Trotzdem preist der Markt bei der möglichen Top-Value-Wette sehr viel Pessimismus sehr schnell ein. Ein KGV von 8 bei 7,7 % Dividendenrendite und dem vorhandenen Puffer ist jedenfalls vergleichsweise preiswert. Mit ca. einer Milliarde Funds from Operations pro Jahr könnte das Management die Verschuldung trotz üppiger Dividende sukzessive angehen.

Baustellen, aber kein Sanierungsfall

Medical Properties ist mit einem KGV von 8 und einer Dividendenrendite von 7,7 % in Teilen eine Baustelle. Theoretisch gäbe es sogar moderates Wachstum in den vergangenen Quartalen. Selbst das ist inzwischen jedoch ausgepreist. Der Markt ist pessimistisch, in Teilen auch zu Recht.

Wenn wir jedoch sehen, dass das Management dieser möglichen Top-Value-Wette an der Bilanz arbeitet und sich hier besser aufstellt, so könnte die Aktie ziemlich interessant sein. Günstig ist sie in jedem Fall heute schon.

Der Artikel KGV 8, Dividendenrendite 7,7 %: Die Top-Value-Wette? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Medical Properties. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022