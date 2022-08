KGV 12! Innovative Industrial Properties im Blick

Weitere Suchergebnisse zu "Innovative Industrial Properties":

Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH) hat ebenfalls jetzt ein frisches Quartalszahlenwerk präsentiert. Das Management erfüllte so weit die Erwartungshaltung. Nicht mehr und nicht weniger. Die große Dynamik bei der Aktie blieb aus, was nach einer volatilen Phase jedoch ein Zeichen der Entspannung sein kann.

Allerdings wollen wir heute einmal den Anlass nehmen, ein anderes Thema zu besprechen: die fundamentale Bewertung. Blicken wir auf Innovative Industrial Properties und wie wir auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12 kommen. Zumindest näherungsweise.

Innovative Industrial Properties: Günstig!

Innovative Industrial Properties har zuletzt Funds from Operations je Aktie in Höhe von 1,97 US-Dollar ausgewiesen. Sowohl nominell als auch auf normalisierter Basis. Wir verwenden diesen Wert, obwohl wir sogar noch einen bereinigten Wert nehmen könnten, der mit 2,14 US-Dollar sogar noch bedeutend höher wäre.

Dem steht wiederum ein aktueller Aktienkurs von 94,74 US-Dollar gegenüber. Auf Basis dieses Wertes erhalten wir ein Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 12. Das ist für mich an dieser Stelle synonym mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis zu verwenden. Schließlich sind die Funds from Operations quasi der Gewinn aus dem Vermietungs- und Verpachtungsgeschäft.

Mir zeigt das im Hinblick auf Innovative Industrial Properties: Der Markt weiß nicht, wie er die aktuelle Ausgangslage einordnen sollte. Zuletzt hat es Berichte über einen Mieter gegeben, der seine Verpflichtungen nicht erfüllen kann. Zudem steigen die Zinsen, das Marktumfeld verändert sich. Trotzdem steht dem ein deutlich zweistelliges Wachstum gegenüber. Bei den Funds from Operations sogar von 26,3 % im Jahresvergleich. Eigentlich sollte das Premium bei diesen Kennzahlen bedeutend größer sein.

Innovative Industrial Properties besitzt über 7 % Dividendenrendite. Das ist ein Wert, der bei einer Quartalsdividende von 1,75 US-Dollar sogar sehr nachhaltig erscheint und einen Sicherheitspuffer besitzt. Für mich ist das weiterhin eine günstige Chance. Eine dividendenstarke Chance, die jedoch über gewisse Risiken verfügt.

Risiko mit einer Chance

Na klar: Innovative Industrial Properties weist so manches Risiko auf. Einen drohenden Mietausfall. Wenn es schlecht läuft, könnten weitere folgen. Die Cannabisbranche ist womöglich anfällig für eine Abschwächung. Es wäre die erste, die konjunkturell die Branche trifft.

Trotzdem hat es zuletzt Wachstum bei der wichtigen Kennzahl der Funds from Operations gegeben. Jetzt liegt das Kurs-FFO-Verhältnis bei gerade einmal 12. Wenn ich viele Faktoren in die Waagschale werfe, so glaube ich: Es lohnt sich ein näherer langfristig orientierter Blick. Zumindest für Investoren, die Volatilität und Risiken für ein solides Wachstumspotenzial ertragen.

