KGV 11,2! Bietet diese Top-Aktie nach Wachstum jetzt Value

Stell dir vor, eine Top-Aktie ist nach einer Phase des starken Wachstums plötzlich mit einem KGV von 11,2 bewertet. Falls dir das nichts sagt: Gemeint ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Besser, wir haben das an dieser Stelle geklärt.

Kann diese Top-Aktie dann plötzlich ausreichend Value bieten? Jedenfalls läge die Gewinnrendite pro Jahr bei 9 %, sogar selbst dann, wenn sie operativ stagniert. Das müsste in diesem Fall natürlich gegeben sein.

Bemerkenswerterweise gibt es jetzt eine bekannte Top-Aktie, die ein KGV von 11,2 und damit jede Menge Value bietet. Aber auch Wachstum ist nicht ausgeschlossen. Blicken wir auf die Details. Beziehungsweise erst einmal auf den jeweiligen Namen.

KGV 11,2: Top-Aktie mit Value-Profil?

Meta Platforms (WKN: A1JWVX) ist die potenzielle Top-Aktie, die jetzt dieses Value-Profil besitzen kann. Bei einem Aktienkurs von 157,01 US-Dollar läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei einem 2021er-Ergebnis je Aktie von 13,99 US-Dollar jedenfalls bei diesem Wert. Das ist unzweifelhaft sehr, sehr preiswert.

Allerdings sind die Investoren im Moment skeptisch. Zu Recht? Das Management von Meta Platforms investiert jedenfalls Milliarden in den Ausbau des Metaversums. Zunächst könnte dabei die Hardware im Vordergrund stehen. Das ist so etwas wie der Zugang über AR-Tools, die das Feeling verbessern sollen. Aber auch die Plattformen, der Austausch und das Eintauchen in diese virtuelle Welt steht auf dem primären Programm des Managements rund um Mark Zuckerberg.

Trotz allem dürfen wir nicht vergessen: Die Top-Aktie Meta Platforms bietet mit einem KGV von 11,2 ein starkes Value-Profil. Schließlich ist das Ökosystem mit inzwischen 3,6 Mrd. (!) Nutzern rund um den Globus und alle Plattformen eine Cash Cow geworden. Sowie ein großer Umsatzbringer aufgrund eines soliden Werbegeschäfts. Alleine im ersten Quartal lag der Umsatz bei über 27,9 Mrd. US-Dollar. Auch ein Nettoergebnis von 7,46 Mrd. US-Dollar zeigt, wie profitable das Kerngeschäft ist. Eine Menge Value steckt daher in diesem Geschäftsmodell.

Eine interessante Wette!

Die Top-Aktie Meta Platforms mit einem KGV von 11,2 ist daher durchaus interessant. Eigentlich gibt es bloß eine primäre Frage: Ist die jetzige Ausgangslage konstant? Kann sie moderat wachsen? Ich sehe jedenfalls das Potenzial. Mit dem Metaversum und einem Werbemarkt, der sich konsequent in Richtung digitaler Welt und soziale Netzwerke verschieben könnte, gibt es mit Sicherheit noch Optionen.

Trotzdem besteht das Risiko, dass andere Wettbewerber wie TikTok dem US-Konzern das Wasser abgraben. Nicht umsonst richtet sich das Management auch dahin gehend neu aus. Allerdings: Der Wert zu diesem Preis ist zumindest einen näheren Blick wert.

