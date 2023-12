KGL Resources-Anleger wird’s freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der anzeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts werden dazu über die Zeit in Relation gesetzt. In Bezug auf die Kgl -Australia-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 27, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Gesamtbewertung der RSIs ergibt somit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs liegt dieser bei 0,14 AUD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,155 AUD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" mit einer Distanz zum GD200 von +10,71 Prozent. Auch der GD50 der letzten 50 Tage weist einen Stand von 0,14 AUD auf, was erneut zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote mit "Gut" bewertet.

Die Diskussionen über Kgl -Australia in den sozialen Medien zeigen deutlich positive Stimmungen und Einschätzungen rund um den Titel. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Kgl -Australia zeigen eine durchschnittliche Aktivität und eine stabile Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung in der Gesamtbewertung.

Insgesamt ergibt sich also für die Aktie von Kgl -Australia eine angemessene Bewertung mit einem "Gut"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.