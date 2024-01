KGHM Polska Miedz Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die Stimmung und der Buzz im Internet können die Einschätzungen für Aktien beeinflussen. Bei Kghm Polska Miedz wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was insgesamt zu einem schlechten Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Kghm Polska Miedz als neutral eingestuft wird. Der RSI7-Wert beträgt 58,43 und der RSI25-Wert liegt bei 43,4, was zu einer neutralen Gesamteinstufung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Kghm Polska Miedz von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen angesprochen, was zu einer neutralen Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Kghm Polska Miedz derzeit als gut eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 115,17 PLN, während der Kurs der Aktie bei 122,7 PLN liegt, was einer Abweichung von +6,54 Prozent entspricht. Der GD50 beträgt 115,9 PLN, was einer Abweichung von +5,87 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.