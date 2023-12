KFM Kingdom Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die finanzwirtschaftliche Analyse von Kfm Kingdom zeigt, dass das Unternehmen eine Dividende von 0 % hat, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (6,29 %) niedriger liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Hinsichtlich des Aktienkurses hat Kfm Kingdom eine Rendite von 80,49 % erzielt, was über dem Branchendurchschnitt von -1,37 % liegt. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Kfm Kingdom-Aktie bei 0,305 HKD liegt, was +27,08 % über dem GD200 (0,24 HKD) liegt, was ein "Gut"-Signal darstellt. Andererseits liegt der GD50 bei 0,33 HKD, was einen Abstand von -7,58 % bedeutet, was zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Kfm Kingdom-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) wird der RSI für 7 Tage mit 57,14 bewertet, während der RSI25 bei 59,42 liegt, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.