KFM Kingdom Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Kfm Kingdom in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Basis mit einem "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,25 HKD für den Schlusskurs der Kfm Kingdom-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 0,37 HKD, was einem Unterschied von +48 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,34 HKD über dem gleitenden Durchschnitt (+8,82 Prozent Abweichung), weshalb auch hier ein "Gut"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält die Aktie also für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Im Hinblick auf die Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 10. Das bedeutet, dass die Börse 10,01 Euro für jeden Euro Gewinn von Kfm Kingdom zahlt, was 79 Prozent weniger ist als für vergleichbare Werte in der Branche. Auf Grundlage des KGV wird daher der Titel als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte Kfm Kingdom in den letzten 12 Monaten eine Performance von 67,54 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um -4,09 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +71,63 Prozent im Branchenvergleich für Kfm Kingdom. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Kfm Kingdom mit 71,83 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.