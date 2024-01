KFC Holdings Japan Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die technische Analyse der Kfc Japan-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 2946,84 JPY verläuft. Der Aktienkurs ging bei 3115 JPY aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +5,71 Prozent aufgebaut, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 3036,62 JPY angenommen, was einer Differenz von +2,58 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Kfc Japan-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, mit einem aktuellen Wert von 24 für die letzten 7 Tage, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 40,59, was bedeutet, dass Kfc Japan hier weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Kfc Japan festgestellt werden. Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine signifikanten Unterschiede oder Auffälligkeiten, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Kfc Japan, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Kfc Japan daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.