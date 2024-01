KFC Holdings Japan Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die technische Analyse der Kfc Japan-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 2942,63 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 3085 JPY liegt damit auf ähnlichem Niveau, mit einem Unterschied von +4,84 Prozent. Auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (3027,12 JPY) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt, mit einem Unterschied von +1,91 Prozent. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Bewertung der Kfc Japan-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen neutral über Kfc Japan diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um Kfc Japan durchschnittlich ist, mit normaler Aktivität. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, ohne nennenswerte Änderungen. Dies führt zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Kfc Japan-Aktie liegt bei 42,86 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 42,68 für 25 Tage (RSI25), was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating für die Kfc Japan-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments, des Sentiments und Buzz sowie des Relative Strength Index.