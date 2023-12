KFC Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Kfc wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet. Es gab keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge in den Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen identifiziert, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse durch den Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Kfc-Aktie derzeit mit einem Wert von 44,83 als weder überkauft noch -verkauft eingestuft wird. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 51, was ebenfalls als "Neutral" signalisiert. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Kfc. Es erfolgte keine Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Intensität der Diskussionen führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie.

Die technische Analyse der 200-Tage-Linie (GD200) zeigt, dass die Kfc-Aktie derzeit bei 1319,85 JPY verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 1353 JPY aus dem Handel ging. Dies entspricht einer Differenz von +2,51 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) mit einem Niveau von 1335,36 JPY und einer Differenz von +1,32 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit auf Basis der technischen Analyse eine "Neutral"-Einstufung für die Kfc-Aktie.