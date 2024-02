KFC Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Weitere Suchergebnisse zu "HHLA Hamburger Hafen und Logistik AG":

Der Relative Strength Index (RSI) gilt als ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf eine Skala von 0 bis 100. Der aktuelle Kfc-RSI liegt bei 69,12, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 34,1, was wiederum zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Zusammenfassend ergibt sich daraus ein Gesamtrating von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Auswertung von Kommentaren und Diskussionen ergab eine insgesamt positive Bewertung des Unternehmens.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigte ebenfalls keine signifikanten Veränderungen.

In der technischen Analyse wird die Kfc derzeit als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 1344,19 JPY, während der Kurs der Aktie bei 1504 JPY liegt, was einer Abweichung von +11,89 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1417,76 JPY führt zu einer Einstufung als "Gut". Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung als "Gut".