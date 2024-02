KFC Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und stellt sie in Bezug zu den Aufwärtsbewegungen. Für Kfc liegt der RSI bei 53,66, was als "neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 37, was ebenfalls als "neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse des Durchschnitts des Schlusskurses der Kfc-Aktie für die letzten 200 Handelstage ergibt 1347,09 JPY. Der letzte Schlusskurs von 1490 JPY weicht um +10,61 Prozent ab, was als "gut" bewertet wird. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Durchschnitt bei 1426,96 JPY, was einem Abweichung von +4,42 Prozent entspricht und somit zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Die Sentiment und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung in den sozialen Medien für Kfc in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "neutral" Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "neutral" Bewertung erfolgt.

Für Anleger ergibt sich ein überwiegend positives Stimmungsbild in den sozialen Netzwerken. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "gut" eingestuft, da in den letzten Tagen vermehrt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Kfc diskutiert wurden.