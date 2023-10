KEURIG DR PEPPER INC: POTENTIELLES KURSZIEL VON 36,38 EUR

Keurig Dr Pepper Inc wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 36,38 EUR.

• Keurig Dr Pepper Inc sank am 06.10.2023 um -0,46%

• Das Kursziel beträgt 36,38 EUR

• Guru-Rating von Keurig Dr Pepper Inc nun bei 3,67

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc verzeichnete gestern ein Minus von -0,46%. Damit setzte sich der Trend aus den letzten fünf Handelstagen fort und beläuft sich auf insgesamt -3,65%. Der Markt scheint also momentan relativ pessimistisch zu sein.

Ob die Analysten in den Bankhäusern mit dieser Entwicklung gerechnet hätten? Die Stimmung jedenfalls ist eindeutig.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für Keurig Dr Pepper Inc wurde im Durchschnitt aller Bankanalysten auf 36,38 EUR geschätzt. Wenn sie Recht behalten sollten Investoren einen potentiellen Gewinn in Höhe von...