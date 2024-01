KDDI Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Weitere Suchergebnisse zu "KDDI":

Der japanische Telekommunikationsanbieter Kddi hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 16,34 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche eine Outperformance von +11,72 Prozent darstellt. Im Gegensatz dazu verzeichnete der gesamte Telekommunikationssektor eine durchschnittliche Rendite von -1,91 Prozent, wobei Kddi um 18,26 Prozent über diesem Wert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich jedoch ein gemischtes Bild. Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat eingetrübt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" in diesem Bereich führt. Die Diskussionsintensität bleibt jedoch neutral, da das Unternehmen weder besonders viel noch wenig Beachtung erfährt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Aktienkurs von 4486 JPY knapp 2,52 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs liegt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Auch der GD50 der letzten 50 Tage weist mit einem Abstand von -1,17 Prozent eine neutrale Bewertung auf.

In Bezug auf die Dividendenpolitik liegt Kddi mit einer Dividendenrendite von 3,08 Prozent leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,08 Prozent, was zu einer "Neutral"-Einschätzung seitens der Redaktion führt.

Insgesamt hat Kddi in verschiedenen Bereichen starke Leistungen erbracht, weist jedoch auch einige Schwächen auf, die zu gemischten Bewertungen in den einzelnen Kategorien führen.