KDDI Aktie: Ist das wirklich normal?

Die Dividendenrendite für Kddi beträgt derzeit 3,08 Prozent im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht unter dem Durchschnitt von 3,36 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung durch unsere Analysten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Telekommunikationssektor liegt die Rendite von Kddi mit 15,27 Prozent um mehr als 18 Prozent darüber. Dies führt zu einem positiven "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index zeigt an, dass Kddi derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 59,56 und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Kddi-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die langfristige Stimmungslage rund um die Aktie von Kddi wird durch die unterdurchschnittliche Aktivität der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität als "Schlecht" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung für Kddi weist kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Kddi gemischte Bewertungen in Bezug auf Dividendenrendite, Aktienkurs und Stimmung, was zu einer uneinheitlichen Einschätzung führt.