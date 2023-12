KDDIPK Aktie: Ein unsicheres Investment?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine bedeutende Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bezogen auf Kddi beträgt das aktuelle KGV 13. Im Gegensatz dazu haben vergleichbare Unternehmen in der Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" im Durchschnitt ein KGV von 24. Von fundamentalen Gesichtspunkten her wird Kddi daher als unterbewertet angesehen, was der Aktie eine "Gut"-Einschätzung einbringt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Es gab neun Tage, an denen die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt war, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Jedoch haben sich die Anleger in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Kddi unterhalten. Infolgedessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben. Konkret handelte es sich um 5 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,08 Prozent und liegt damit 1,01 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Drahtlose Telekommunikationsdienste, 2,07). Die Kddi-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Gut"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Bei einer Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Kddi-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs (4429 JPY) sowohl auf Basis der letzten 200 Handelstage (4360,67 JPY) als auch der letzten 50 Handelstage (4551,64 JPY) nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Daher wird die Kddi-Aktie sowohl auf kurzfristiger als auch auf langfristiger Basis mit einem "Neutral"-Rating versehen.