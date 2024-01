KDDIPK Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die Stimmungslage der Anleger in Bezug auf die Kddi-Aktie hat sich in den letzten Wochen verschlechtert, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Diskussionsintensität blieb jedoch unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine positive Dynamik, was zu einer guten Bewertung führt. Die technische Analyse ergibt ein neutrales Rating aufgrund des gleitenden Durchschnittskurses und der Distanz zum GD200 und GD50.

Im Branchenvergleich erzielte Kddi eine deutliche Outperformance von 11,72 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien aus der "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche und lag 18,26 Prozent über der durchschnittlichen Rendite des "Telekommunikationsdienste"-Sektors im letzten Jahr, was zu einem guten Rating in dieser Kategorie führt.