KCR Residential Reit Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und ermöglicht eine Einschätzung der aktuellen Lage. Im Falle von KCR Residential Reit PLC wurde der RSI in den letzten 7 Tagen auf 50 Punkte festgelegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis weist mit einem Wert von 50 darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um KCR Residential Reit PLC in den letzten Monaten durchschnittlich war. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der KCR Residential Reit PLC bei 26,18 GBP, während der aktuelle Kurs der Aktie selbst bei 10 GBP liegt. Dies führt zu einer Distanz von -61,8 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Auch der GD50 der letzten 50 Tage weist mit einem Stand von 17,17 GBP und einer Distanz von -41,76 Prozent auf eine "Schlecht"-Bewertung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger-Stimmung in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral war, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt erhält KCR Residential Reit PLC daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI, Sentiment und Buzz, technischer Analyse und Anleger-Stimmung.