KCR Residential Reit Aktie: Grund zur Sorge?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt. Für die KCR Residential Reit PLC wurde der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Gleiches gilt für den RSI25, der ebenfalls bei 50 liegt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine neutrale Bewertung in diesem Bereich.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber KCR Residential Reit PLC eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer neutralen Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergab, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im Vergleich zur üblichen Beachtung neutral. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls eine neutrale Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der KCR Residential Reit PLC bei 9,34 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 10 GBP liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +7,07 Prozent, was als "gut" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt hingegen bei 10,21 GBP, sodass die Aktie mit einem Abstand von -2,06 Prozent als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die KCR Residential Reit PLC-Aktie somit eine Gesamtbewertung von "gut" in der technischen Analyse.