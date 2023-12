KB Home Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Lixil Group":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Kb Home hat mit einem KGV von 7,23 einen Wert, der unter dem Durchschnitt der Branche liegt. Dies entspricht einem Abstand von 88 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" von 61. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGVs wird die Aktie als "günstig" bezeichnet und erhält daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" weist Kb Home eine Rendite von 82,95 Prozent auf, was mehr als 83 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche von 2,56 Prozent in den letzten 12 Monaten liegt Kb Home mit 80,39 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Kb Home-Aktie liegt aktuell bei 44, was ein "Neutral"-Rating ergibt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt, dass Kb Home auf dieser Basis überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Kb Home.

In der technischen Analyse zeigt die 200-Tage-Linie der Kb Home-Aktie eine positive Entwicklung, was zu einem "Gut"-Signal führt. Der Aktienkurs liegt mit 62,46 USD deutlich über der 200-Tage-Linie von 48,49 USD, was einen Abstand von +28,81 Prozent bedeutet. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt mit einem Niveau von 53,22 USD eine positive Entwicklung mit einer Differenz von +17,36 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich daher auf Basis der technischen Analyse ein "Gut"-Rating für Kb Home.