KB Home Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Die Dividende von Kb Home weist aktuell eine negative Differenz von -602,67 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" auf. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten in Bezug auf die Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Kb Home diskutiert. An neun Tagen überwogen positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und Kb Home insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kb Home-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 45,96 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 52,15 USD liegt damit deutlich darüber (Unterschied +13,47 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (47,39 USD) weist eine Abweichung von +10,04 Prozent auf, wodurch die Kb Home-Aktie ebenfalls mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Insgesamt erhält die Kb Home-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Kb Home liegt bei 97,37 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine Überverkauftheit, was zu einem "Gut"-Rating in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält das Kb Home-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.