KB Home Aktie: Positives und Negatives aus dem Unternehmen

Für eine genaue Bewertung, ob ein Titel “überkauft” oder “überverkauft” ist, wenden Investoren gerne die technische Analyse an. Hierbei ist der Relative Strength Index (RSI) ein bekanntes Instrument. Der RSI setzt Kursbewegungen eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum in Relation zueinander und gibt somit Aufschluss darüber, wie sich das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen gestaltet.

Für KB Home betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der aktuelle 7-Tage-RSI liegt bei 65,29 Punkten. Ein derartiger Wert deutet darauf hin, dass die Aktie aktuell weder überkauft noch überverkauft ist – eine neutrale Bewertung also.

Schauen wir uns nun den RSI auf Basis der letzten 25 Handelstage an: Auch hier zeigt sich wieder ein Neutral-Rating für KB Home – es gibt keine Überkauf- oder Überverkauf-Signale.

Investoren...