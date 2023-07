KB Home Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Am 12.07.2023, 19:29 Uhr notiert die Aktie Kb Home an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 52.84 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Wohnungsbau".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Kb Home einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Kb Home jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 5,31 ist die Aktie von Kb Home auf Basis der heutigen Notierungen 92 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" (64,24) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Kb Home-Aktie: der Wert beträgt aktuell 50,8. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein "Hold"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Kb Home ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 35,01). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Kb Home damit ein "Hold"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Kb Home 5 mal die Einschätzung buy, 2 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Kb Home vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 51,21 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -17,98 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 42 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Sell"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Hold".