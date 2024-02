KB Financial Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Bouygues":

Die Dividendenrendite von Kb beträgt 3,86 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,61 Prozent für Handelsbanken liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von Kb von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien hat Kb ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,73, was unter dem Branchendurchschnitt von 19,17 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Aus charttechnischer Sicht weicht der letzte Schlusskurs von 65100 KRW um +28,6 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (50623,86 KRW) ab, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (54760,83 KRW) liegt der letzte Schlusskurs um +18,88 Prozent darüber, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Kb also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass in diesem Zeitraum hauptsächlich negative Themen rund um Kb angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" eingestuft.