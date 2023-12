KB Financial Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell weist der RSI der Kb-Aktie einen Wert von 32,8 auf, was als neutral eingestuft wird. Eine Ausdehnung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 50, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einstufung für die RSI der Kb-Aktie.

Im Branchenvergleich zur Finanzbranche konnte die Kb-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 16,57 Prozent erzielen, was mehr als 11 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einem guten Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über die Kb-Aktie überwiegend negativ diskutiert, was zu einer schlechten Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments führt.

Aus technischer Sicht zeigt die Kb-Aktie kurzfristig und auf Basis der vergangenen 200 Tage eine schlechte Performance, da sie -96,4 Prozent bzw. -96,87 Prozent vom gleitenden Durchschnitt entfernt ist.

Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass die Kb-Aktie sowohl aus technischer Sicht als auch basierend auf dem Anleger-Sentiment aktuell eine schlechte Bewertung erhält.