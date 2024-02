KBR ist zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "KBR":

Die Kbr-Aktie weist im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bauwesen eine niedrigere Dividende von 1 % auf, während der Branchendurchschnitt bei 5,24 % liegt. Die Differenz beträgt somit 4,24 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Kbr-Aktie beträgt 0,72, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 liegt bei 29,39 für einen Zeitraum von 25 Tagen, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Kbr-Aktie mit 59,49 USD etwa 2,22 % über dem GD200 (58,2 USD) liegt, was als "Neutral"-Signal zu werten ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 54,38 USD, was einen Abstand von +9,4 % bedeutet und somit als "Gut"-Signal betrachtet wird. Zusammenfassend wird der Kurs der Kbr-Aktie als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Kbr eine positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies führt zu einer Bewertung dieses Kriteriums als "Gut". In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, daher wird dies mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert. Insgesamt erhält Kbr für diese Stufe daher ein Rating von "Gut".