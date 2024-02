KBR Aktie: Das gab es noch nie!

Weitere Suchergebnisse zu "KBR":

Die Aktie von Kbr bietet Anlegern aktuell eine Dividendenrendite von 1%. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bauwesen liegt der Ertrag um 4,2 Prozentpunkte niedriger. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Kbr-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 58,19 USD lag. Der aktuelle Schlusskurs von 55,29 USD weicht um -4,98 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 53,76 USD nahe am letzten Schlusskurs (+2,85 Prozent), was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Kbr als neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 24,47, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 46,61 liegt und somit eine neutrale Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Analysten haben die Aktie der Kbr in den letzten zwölf Monaten mit 5 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Für die Aktie wird ein Kursziel von durchschnittlich 70,2 USD prognostiziert, was eine erwartete Kursentwicklung von 26,97 Prozent bedeutet und somit zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Keine neuen Analystenupdates zu Kbr liegen im letzten Monat vor.