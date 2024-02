KBR Aktie: Grund zur Freude?

Weitere Suchergebnisse zu "Domino's Pizza UK":

Die Kbr-Aktie wird anhand verschiedener Indikatoren und Vergleiche analysiert, um ein umfassendes Bild ihrer Performance zu erhalten. Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, sowohl auf längerfristiger Basis (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger Basis (50-Tage-Durchschnitt). Der längerfristige Durchschnitt liegt bei 58,21 USD, während der letzte Schlusskurs bei 55,17 USD deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der kurzfristige Durchschnitt bei 53,7 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Kbr-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Ein weiterer Aspekt, der bei der Bewertung berücksichtigt wird, ist die Dividendenrendite. Mit 1 Prozent liegt sie unter dem Branchendurchschnitt von 5,19 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Kbr-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,15 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche hat sie eine Outperformance von +4,89 Prozent erzielt. Im Sektorvergleich liegt sie jedoch 242,57 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass von insgesamt 5 Analystenbewertungen alle 5 Bewertungen positiv waren, was zu einem "Gut"-Rating für die Kbr-Aktie führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 70,2 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 27,24 Prozent bedeutet und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Zusammenfassend erhält die Kbr-Aktie gemäß der verschiedenen Analysen und Bewertungen ein "Neutral"-Rating, obwohl die Analysteneinschätzung positiv ausfällt.