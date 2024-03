KBR Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Weitere Suchergebnisse zu "KBR":

Die Kbr-Aktie wird in verschiedenen Analysebereichen bewertet, um Anlegern einen umfassenden Überblick über ihre Entwicklung zu bieten.

In Bezug auf die Dividende wird Kbr mit einem Wert von 1 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Bauwesen (5,26 %) als niedriger bewertet. Die Differenz beträgt 4,26 Prozentpunkte, was zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kbr-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 58,33 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 61,29 USD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von +5,07 Prozent und führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Kbr-Aktie mit einem "Gut"-Rating versehen, da der letzte Schlusskurs von 55,97 USD ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+9,51 Prozent Abweichung) liegt.

Im Bereich der fundamentalen Analyse wird die Kbr-Aktie als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 24,01 insgesamt 56 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Bauwesen" liegt, der 54,03 beträgt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktie von Kbr sowohl eine starke Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Kbr bleibt jedoch gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Zusammenfassend wird der Aktie von Kbr bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" zugeordnet.